البيشمركة تطمئن المواطنين وتبدي استعداداً لردع أي "اعتداء خبيث"

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير البيشمركة شورش إسماعيل الخميس إن القوات الكوردية على أتم الاستعداد لردع أي هجوم يشنه تنظيم داعش على مناطق في إقليم كوردستان، وأشار الى انه ليس هناك ما يدعو للقلق على الحياة العامة في الإقليم.

وجاء تصريح إسماعيل بعدما شن تنظيم داعش هجوماً عنيفاً على قوات البيشمركة في محيط خانقين مما أودى بحياة ثلاثة منتسبين وجرح اثنين آخرين. ووقع الهجوم قرب بلدة كولجو وهو ثاني تحرك دموي للتنظيم بعد آخر مماثل نفذه قبل اقل من اسبوع.

وقال إسماعيل في بيان عزّى فيه عوائل الضحايا "أراد داعش بهجومه الخبيث أن يحقق كوابيسه، إلا أن... البيشمركة تصدت لهم".

وتابع "تمكنت قوات البيشمركة من دحر تلك القوى المظلمة وحفظ امن المنطقة"، وعبر عن أسفه من سقوط ضحايا خلال صد الهجوم.

وأضاف شورش "نطمئن جميع الأطراف، أن قوات البيشمركة على أهبة الاستعداد للتصدي لاي اعتداء والتصدي لإفساد مخططات داعش الخبيثة".

وقال "نؤكد أن حياة وارض الإقليم في أمان".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حذر في وقت سابق من اليوم من تصاعد وتيرة هجمات داعش، وقال إن التنظيم لم ينته وانه يعيد تنظيم صفوفه.

كان العراق أعلن "الهزيمة العسكرية" لتنظيم داعش عام 2017، غير أن الخلايا النائمة لا تزال تنشط في الكثير من المناطق وخصوصاً المتنازع عليها.