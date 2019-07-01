ضربة جوية للتحالف تقتنص 7 دواعش في العراق

اربيل (كوردستان 24)- قُتل سبعة من مسلحي داعش بغارة جوية نفذتها قوات التحالف الدولي في محافظة صلاح الدين، فيما قتلت القوات الامنية مسلحا ثامنا وفق بيان عسكري عراقي.

وقالت خلية الإعلام الامني في بيان "نفذت القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية بإسناد جوي، وقد تم قتل ٧ إرهابيين بضربة جوية من قبل طيران التحالف الدولي".

واشار البيان الى ان القوات الامنية قتلت مسلحا ثامنا خلال عملية تفتيش فيما أكدت العثور على كميات من الاسلحة والمعدات.

وخلية الإعلام الأمني، هي كيان حكومي مخول بنشر البيانات العسكرية في العراق.

يأتي هذا في وقت تشن فيه القوات العراقية حملة عسكرية كبرى لتطير المثلث الصحراوي الذي يربط صلاح الدين ونينوى والانبار وصولاً الى الحدود السورية.

وسبق أن حذر مسؤولون عراقيون ومن بينهم رئيس الوزراء من "الخلايا النائمة" التابعة لداعش والتي لا تزال تنشط في الكثير من المناطق المحررة.

وأعلن العراق النصر على داعش عام 2017، إلا أن التنظيم لا يزال يشن هجمات بين حين وآخر لاسيما في اطراف المدن والقرى النائية.

سوار أحمد