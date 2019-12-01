الرئیس بارزاني يوجه رسالة تهنئة للمسيحيين

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني تهنئة الى المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وبمناسبة رأس السنة الجديدة وميلاد السيد المسيح عليه السلام، وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة تهنئة الی الاخوات والاخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم، هذا نصها :

بمناسبة رأس السنة الميلاديةالجديدة وميلاد السيد المسيح علیه السلام، نوجه اجمل التهاني واحلی التبريكات الی الاخوات والاخوة المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم ، ونتمنی لهم الهناء .

في هذه المناسبة نٶكد مرة اخری علی ضرورة تعميق ثقافة التعايش والتسامح والأخاء بين المكونات الكوردستانية، ونأمل للاخوات والاخوة المسيحیین ان يقضوا اعيادهم ومناسباتهم في ظل الوئام والاستقرار ، وان يعم السلام والتآخي في منطقتنا .

سوار احمد