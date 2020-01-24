رئيس اقليم كوردستان يدعو الامم المتحدة للاستمرار بدعم العملية السياسية

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الامم المتحدة الى الاستمرار بدعم العملية السياسية وتهدئة الأوضاع ومساعدة العراق.
وجاء ذلك، اليوم الجمعة، خلال لقاء جمع نيجيرفان بارزاني مع الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس على هامش اعمال منتدى دافوس.
وأشاد نيجيرفان بارزاني بمهام ودور الأمم المتحدة في العراق ودعا إلى استمرارها في دعم العملية السياسية وتهدئة الأوضاع ومساعدة العراق.
كما أكد على ضرورة استمرار مهام التحالف الدولي ضد داعش في العراق لمواجهة مخاطر عودة ظهور الإرهاب، وعبر عن دعم إقليم كوردستان للمطالب المشروعة للمتظاهرين العراقيين بالخدمات والحياة ومستقبل أفضل.
وتم خلال الاجتماع بحث أوضاع العراق والمنطقة، ومساعي تهدئة التوترات ودور الأمم المتحدة في هذا المجال، وأعمال ونشاطات الأمم المتحدة ومؤسساتها ووكالاتها في العراق وإقليم كوردستان، وأحوال النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في إقليم كوردستان ومساعدتهم ومد
يد العون إليهم، والعملية السياسية وجهود تشكيل الكابينة الحكومية العراقية الجديدة.
من جهة اخرى التقى رئيس اقليم كوردستان مع رئيس وزراء اليونان، كرياكوس ميتسوتاكيس، حيث عبر نيجيرفان بارزاني عن رغبة الاقليم في تعزيز علاقاته مع اليونان.
واكد نيجيرفان بارزاني ان إقليم كوردستان أرضية وبيئة مناسبتان للاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال، وأن أمام القطاع الخاص اليوناني كل الفرص للاستثمار في إقليم كوردستان.
ويشارك نيجيرفان بارزاني بدعوة رسمية في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي تستمر اعماله حتى 24 من الشهر الجاري والذي يصادف الذكرى الخمسين لتأسيس المنتدى.
سوار احمد
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