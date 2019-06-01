"عيد كوردستان" يحطم رقماً قياسياً بجذب السياح والتوافد مستمر

اربيل (كردستان 24)- قالت الهيئة العامة للسياحة في اقليم كوردستان الجمعة إن نحو 145 ألف سائح زاروا الاقليم خلال اول يومين من عيد الفطر.

واستقبلت المنتجعات السياحية في اقليم كوردستان طيلة ايام العيد الثلاثة، آلاف السائحين القادمين من محافظات الوسط والجنوب.

واحتفل سُنة العراق بعيد الفطر يوم الثلاثاء بينما احتفل الشيعة في اليوم التالي بسبب الاجتهادات العقائدية حول ثبوت رؤية هلال شوال.

وقالت هيئة السياحة باقليم كوردستان في بيان إنها ستعلن في الايام المقبلة عن العدد الاجمالي للسائحين الذين زاروا الاقليم خلال العيد.

ولقي سائح حتفه بعدما غرق في بحيرة دوكان بينما كان يحاول السباحة يوم امس. ووقع الحادث على الرغم من التحذيرات المتكررة بضرورة عدم السباحة.

ومعظم السياح الذين يزورون إقليم كوردستان يأتون من المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق بينما يأتي آخرون من إيران والخارج.

ويعد اقليم كوردستان واحة من الهدوء والاستقرار إلا ان قطاع السياحة تضرر بشكل كبير منذ احتلال داعش لمساحات واسعة من الاراضي العراقية في وقت تحاول هيئة السياحة التعويض بعد اتفاقها مع شركات خاصة تتولى مهمة نقل السياح من مدن البلاد.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، بذلت حكومة إقليم كوردستان جهودا لتنويع مصادر إيراداتها بالاعتماد على السياحة والزراعة بدلا من التركيز على النفط.

وفي عام 2018، سجل الإقليم زيادة بنسبة 47 بالمئة بعدد السياح مقارنة بالعام الذي سبقه.

وقال مسؤولون إن تلك الزيادة تمثل رقماً قياسياً لم يسجل منذ سنوات. ويتوقع مسؤولون آخرون أن يسجل العام الحالي رقماً قياسياً جديداً.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد في عام 2019 حيث تسعى السلطات إلى تعزيز قطاع السياحة من خلال اتخاذ التدابير المناسبة وتسهيل اجراءات الدخول الى مدن الاقليم.

ويتألف اقليم كوردستان من اربع محافظات هي اربيل العاصمة، والسليمانية التي تعتبر ثاني اكبر مدن الاقليم، بالإضافة الى دهوك، وحلبجة.

وتتركز المناطق السياحية في اربيل والسليمانية ودهوك.