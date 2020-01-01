کوردستان

مسرور بارزاني وبلاسخارت يحذران من زيادة التصعيد في العراق

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مسرور بارزاني وبلاسخارت يحذران من زيادة التصعيد في العراق
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في اجتماع عقد باربيل – صورة: KRG
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أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 13 كانون الثاني (يناير) 2020، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.

وذكرت حكومة اقليم كوردستان في بيان أنه جرى في اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحة العراقية، مع التأكيد على أن العراق يمر بظروف عصيبة بما يحتم على الأطراف كافة مراعاة حساسية الوضع.

وأشار الجانبان الى أن زيادة تصعيد الأوضاع لن يصب في مصلحة العراقيين ولا المنطقة بشكل عام، كما شددا على ضرورة حفظ الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة.

وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان وتكثيف التنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

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