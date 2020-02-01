مسرور بارزاني: هجوم 1 شباط استهدف قيم كوردستان وتنوعها

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني السبت إن الهجوم، الذي نفذه انتحاريان وازهق أرواح العشرات قبل 16 عاماً في اربيل، استهدف القيم والتنوع على وجه التحديد.

وكتب مسرور بارزاني على حسابه في تويتر "نحيي اليوم ذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في 1 شباط 2004 في أربيل".

وأضاف أن ما جرى كان بمثابة "هجوم على كوردستان وضد القيم والتنوع التي نعتز بها".

وقال "وإذ سنتذكر أولئك الذين قضوا أو فقدوا عوائلهم، فإننا نذكّر أنفسنا بأهمية الوحدة".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد شارك في وقت سابق من اليوم في مراسم إحياء الذكرى الـ16 لمجزرة الأول من شباط.

وفي مثل هذا اليوم من عام 2004 فجر انتحاريان نفسيهما داخل مقري الحزبين الرئيسيين خلال استقبال المهنئين في أول أيام عيد الأضحى. وأودى التفجيران بحياة ما لا يقل عن 117 شخصاً وإصابة نحو 133 آخرين بينهم قادة حزبيون رفيعون ومدنيون.