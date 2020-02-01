عثمان: خطوة "الكوردي" ايجابية ودور الرئيس بارزاني كبير في وحدة الصف

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطية امجد عثمان، ان فتح المجلس الوطني الكوردي لمكاتبه خطوة ايجابية، مشيرا الى ان دور الرئيس بارزاني كبير في تحقيق وحدة الصف الكوردي في سوريا.

وقال عثمان لكوردستان 24 ان "قوات سوريا الديمقراطية بذلت مساع حقيقية وجهودا جدية لتهيئة اجواء ايجابية للحوار الكوردي – الكوردي".

وقرر المجلس الوطني الكوردي، يوم الاحد، اعادة فتح مكاتبه في مناطق الادارة الذاتية. واعتبر المجلس هذه الخطوة "استجابة للنداءات التي تطلق حول وحدة الموقف الكوردي وكبادرة حسن نية".

وتابع ان "فتح المجلس الكوردي مكاتبه هي خطوة ايجابية، وكل مايتم الآن هو فقط تهيئة للاجواء من اجل التاسيس للحوار".

واضاف "علينا ان نكون واقعيين، نحن نطالب الاطراف الكوردية بالاتفاق على خطوط رئيسية، منع الخطر عن مناطقنا وتعويض الخسارات وتثبيت مكاننا في سوريا المستقبل وتاسيس دبلوماسية تخدم مصلحة الكورد".

وعبر عثمان عن امله في ان تسهم كافة الاطراف الكوردستانية في تقريب وجهات النظر بين الاطراف السياسية الكوردية في سوريا، مشيرا في الوقت ذاته ان للرئيس مسعود بارزاني دورا كبيرا في انجاح مبادرة قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

سوار احمد