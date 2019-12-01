سانا: مجهولون يهاجمون قاعدة امريكية بدير الزور

أربيل (كوردستان 24)- افادت الوكالة السورية للانباء "سانا"، اليوم الجمعة، بأن مجهولين هاجموا قاعدة امريكية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور.

وجاء الهجوم تزامنا مع وصول رتل من الشاحنات تحمل معدات عسكرية ولوجستية، فيما ردت القوات الامريكية بقصف مدفعي وقنابل مضيئة وفق ما ذكرت الوكالة السورية.

ونقل موقع روسيا اليوم نفيا من قوات سوريا الديمقراطية بوقوع هجوم، فيما اكد ان "هناك تدريبات مشتركة بمختلف أنواع الأسلحة بين التحالف و"قسد" داخل الحقل، وفسر البعض الأصوات الناجمة عن هذه التدريبات المشتركة بأنها هجوم".