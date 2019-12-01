"التجارة الأمريكية" تدرج قطاعات استراتيجية ضمن أولوياتها في كوردستان

ونقل البيان عن ستيف لاتس قوله إن زيارته الى إقليم كوردستان "تأتي في إطار الاطلاع عن كثب على فرص التعاون والتنسيق المشترك بين رجال الأعمال في الولايات المتحدة وإقليم كوردستان وتحديد الفرص الاستثمارية والتجارية".

وأشار البيان الى أن الجانبين بحثا "البيئة الملائمة للاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، وخصوصا في مجالات الطاقة والزراعة والبناء".

وبعد هزيمة داعش عسكرياً، تحاول الولايات المتحدة التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية كجزء من خطة لمنع ظهور التنظيم المتطرف مجددا.