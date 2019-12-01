"التجارة الأمريكية" تدرج قطاعات استراتيجية ضمن أولوياتها في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أجرى نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط لغرفة التجارة الأمريكية ستيف لاتس، مع مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزيي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حسبما أفاد بيان رسمي.
وكان الدعم الأمريكي لإقليم كوردستان يقتصر على الجانب العسكري طيلة السنوات الماضية وخصوصاً خلال الحرب ضد تنظيم داعش.
وذكر البيان أن دزيي قدم خلال اللقاء الذي عقد يوم امس في اربيل، "نبذة عن آخر التطورات في المنطقة وإقليم كوردستان، ورؤى حكومة إقليم كوردستان بشأن تنويع المصادر الاقتصادية وفرص الاستثمارات الأجنبية، وتنمية قطاعي الزراعة والسياحة".
ونقل البيان عن ستيف لاتس قوله إن زيارته الى إقليم كوردستان "تأتي في إطار الاطلاع عن كثب على فرص التعاون والتنسيق المشترك بين رجال الأعمال في الولايات المتحدة وإقليم كوردستان وتحديد الفرص الاستثمارية والتجارية".
وأشار البيان الى أن الجانبين بحثا "البيئة الملائمة للاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، وخصوصا في مجالات الطاقة والزراعة والبناء".
وبعد هزيمة داعش عسكرياً، تحاول الولايات المتحدة التركيز على القضايا السياسية والاقتصادية كجزء من خطة لمنع ظهور التنظيم المتطرف مجددا.
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