نيجيرفان بارزاني وجنبلاط يتباحثان بشأن الاستثمارات اللبنانية بكوردستان

اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي في البرلمان اللبناني تيمور جنبلاط حول الاستثمارات اللبنانية في اقليم كوردستان.

وجاء ذلك اليوم الاثنين، خلال استقبال نيجيرفان بارزاني لجنبلاط والوفد المرافق في اربيل.

وتناول اللقاء العملية السياسية في لبنان، وعلاقات أربيل – بغداد ومخاطر الإرهاب في دول المنطقة، وأهمية التصدي لمواجهة الأفكار الإرهابية والمتطرفة.

وناقش الجانبان أعمال ومشاريع المستثمرين اللبنانيين وأحوال الجالية اللبنانية في إقليم كوردستان، فيما أكد الجانبان على اهمية تعزيز علاقات إقليم كوردستان ولبنان.