رئيس اقليم كوردستان يلتقي بمسؤولين دوليين على هامش "دافوس"

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني بعدد من الزعماء والمسؤولين الدوليين على هامش اعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.
والتقی نيجيرفان بارزاني خلال اليوم الاول من اعمال منتدى دافوس بعدد من مشارکي المنتدى.
وبحث نيجيرفان بارزاني مع الرئيس آرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، سبل تعزيز علاقات إقليم كوردستان مع أرمينيا والأرضية الملائمة للاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال الأرمينية في إقليم كوردستان.
والتقى رئيس اقليمن كوردستان مع وزيرة خارجية السويد، آن ليند، وتم خلال الاجتماع التباحث بشأن علاقات إقليم كوردستان والسويد، وأوضاع النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان وسبل تقديم المساعدة لهم، والتظاهرات وآخر المستجدات في العراق.
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