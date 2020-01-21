رئيس اقليم كوردستان يلتقي بمسؤولين دوليين على هامش "دافوس"

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني بعدد من الزعماء والمسؤولين الدوليين على هامش اعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.

والتقی نيجيرفان بارزاني خلال اليوم الاول من اعمال منتدى دافوس بعدد من مشارکي المنتدى.