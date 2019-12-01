كوردستان توجه رسالة لخليفة عبد المهدي وتطمئن موظفيها

أربيل (كوردستان 24)- قالت حكومة إقليم كوردستان الخميس إن على رئيس الوزراء الاتحادي القادم أن يراعي الحقوق الدستورية للإقليم.

وشهدت العلاقات بين أربيل وبغداد تحسناً منذ أن تولى عادل عبد المهدي منصب رئاسة الوزراء في البلاد، إلا أن استقالته طرحت تساؤلات في مستقبل ما تم إحرازه.

وسبق أن قالت حكومة الإقليم إنها تسعى لإبرام اتفاق شامل مع المؤسسات الاتحادية بغض النظر عمن سيشغلها لإنهاء سنوات من الخلافات.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل لكوردستان 24 إن حكومة الإقليم أعلنت دعمها للمطالب الدستورية للمتظاهرين منذ اندلاع الاحتجاجات في بغداد ومدن الجنوب.

وأضاف أن على رئيس الوزراء الاتحادي الجديد في العراق أن يراعي- عند تكليفه بمنصبه رسمياً- الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.