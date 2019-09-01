مسرور بارزاني: اتحاد علماء كوردستان نشر الاعتدال وتصدى للتطرف

اربيل (كوردستان 24)- أشاد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم السبت بالدور البارز الذي لعبه اتحاد علماء الدين الإسلامي في الإقليم، وأشار في الوقت نفسه إنه ترك بصمة في الدعوة للاعتدال والتصدي للتطرف.

جاء ذلك في برقية تهنئة أصدرها بارزاني في الذكرى الـ49 لتأسيس اتحاد علماء الدين الإسلامي في إقليم كوردستان.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان في برقيته "لقد كان لاتحاد العلماء الذي تأسس في 21 من أيلول عام 1970 بتوجيه من البارزاني الخالد، دور بارز في خدمة الدين الإسلامي الحنيف، والحركة التحررية لشعب كوردستان".

وأضاف أن "اتحاد علماء الدين ترك بصمة في التصدي لفكر التطرف والإرهاب ونشر الوعي الاجتماعي والدعوة إلى الاعتدال".

وعبر رئيس وزراء الاقليم عن أمله بأن "تكون هذه الذكرى السنوية دافعاً إضافيا في دعمكم ومؤازرتكم للقضايا الوطنية".