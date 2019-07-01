بالفيديو/ طائرة مجهولة تستهدف معسكرا للحشد الشعبي في العراق

اربيل (كوردستان 24)- تعرض معسكر تابع للحشد الشعبي لهجوم بقنبلة مما ادى الى اصابة شخصين بجروح بحسب ما افادت خلية الاعلام الامني.

وجاء في بيان للخلية "تعرض معسكر الشهداء في منطقة آمرلي التابع الى اللواء 16 حشد شعبي فجر اليوم في تمام الساعة الواحدة وخمسون دقيقة والساعة الثانية وعشرون دقيقة الى قصف برمانة ألقتها طائرة مسيرة مجهولة".

وادى الهجوم الذي وقع في شرقي محافظة صلاح الدين لجرح شخصين بحسب ما ذكرت خلية الإعلام. وخلية الإعلام الأمني، هي كيان حكومي مخول بنشر البيانات العسكرية في العراق.

سوار احمد