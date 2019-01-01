مهرجان السينما الدولي السابع في دهوك

كلَّ مهرجان أكتبُ مقالاً واحداً فقط، وأعاني في نشره، كأني سأنشرُ كِتاباً، ثمَّ أنسى له تمَّ نشره أم لا! وأتذكر بداية المهرجان فأكتبُ مقالاً واحداً وقصيراً وظريفاً، لكنِّي أعاني من أجلِ نشره، لأنَّهُ يذكر شيئاً من الحقيقة، ولا أحدَ في بلادي يحب الحقيقة.

التطور الحضاري، الثقافي، الأدبي، السينمائي يأتي بالتدريج ويبدأ من الأرض، بتأسيس قاعدة قوية، جماهيرية تسند نفسها بنفسها مالياً وثقافياً وجماهيرياً.

هل يتناسب المهرجان مع حجم المُنتج السينمائي في كردستان؟ ما هي الجهة المانحة؟ وهل صحيح أنَّ كلفة المهرجان ستمئة مليون دينار عراقي فقط؟ ما هي كلفة المهرجانات السابقة؟ لماذا لا يُعلن عنها؟ ما هو عدد صالات السينما في مدينة دهوك؟ هل يوجد قسم للسينما في معهد الفنون الجميلة؟ هل يوجد في قسم الدراما، كلية الآداب، جامعة دهوك؟ ما هي أعداد خريجي معهد السينما في دهوك؟ ربما يوجد غير القليل من الكرد حاملي جنسيات أجنبية، يطلقون على أنفسهم ألقاباً سينمائية كبيرة، حملوا فكرة المهرجان السينمائي كدعوة سياحية إلى زيارة الطبيعة والجبال.

دعوة إلى سينمائي فرنسي قبل سنوات، رفضها بشرط الإنسان: أنفقوا أموال المهرجان على قطَّاع الخدمات سيكون أفضل لشعبٍ لا تتوَّفر لديه الحد الأدنى من الخدمات، ويعاني شَظَف العيش.

نحن هنا نبدأ من القمة، في مدينة بلا مصانع حقيقية، بلا زراعة، بلا أنفاق، بلا مطار، بلا قاعات سينما، بلا مسارح، بشوارع داخلية ضيقة وإشارات مرور مختنقة، وشوارع خارجية وعرة تقتل كل عام ألفين شاب. رغم ذلك نحن على القمة في كل شيء! لكن كل الطرق عند القِّمة تؤدي إلى الهاوية.

مهرجان الأوسكار وكان وفينيسيا وغيرها من مهرجانات السينما في دول العالم، تُقام بالشَّرَاكة مع شركات كبرى متعددة الجنسية، كجنرال وفيليب وبمشاركة بلدية المدينة، كمشروع لجذب السُّوَّاح وتنشيط حركتهم، وتعريف العالَم بجماليات العِمارة المدنيَّة، ويقام بالتوازي مع المهرجان سوق سينمائي لبيع المنتجات السينمائية، وبهذا يحقق المهرجان أرباحاً ثقافية ومالية وحضارية للمدينة التي يُقام في المهرجان، ماذا استفادت مدينة دهوك من ستة مهرجانات دولية؟

ما نجهل من تاريخ السينما

عربياً: رغم ضخامة وانتشار الفيلم المصري، نشرت مجلة الكواكب المصرية في عددها الصادر في 3/3/1967 (قرار خطير لن نشترك في مهرجان سينمائي دولي) حيث اعتذرت اللجنة عن الاشتراك في مهرجان كان. ونشرت مجلة المصور في عددها 4/8/1967 (فيلمنا الذي أضحك مهرجان موسكو) حيث اشتركت الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) في مهرجان موسكو السينمائي الخامس بفيلم خان الخليلي. أرسلَ حسن عابدين مستشار ثقافي في موسكو مذكرة إلى وزارة الخارجية، حيث قورن الفيلم المصري بالأفلام العالمية الأخرى.

عالمياً: السينما الصامتة 1895- 1930 تاريخ للتوسع والنمو الاقتصادي والأرباح الهائلة، وليس تاريخ الأيديولوجيا والشِّعارات الرنَّانة. انتشرت الأماكن التي تُعرض فيها الأفلام وتكاثرت. بعد 1905 اكتسبت السينما طابعاً روائياً بزعامة هوليود الفنية والصناعية والتقنية والتجارية والجماهيرية. 1915 أصبحت السينما صِناعة راسخة أكثر رواجاً من صناعة السيارات.

أوسكار ميشو رائد أفلام أمريكي من أصل أفريقي، أول منتج سينمائي أمريكي مستقل، أنتجَ أفلاماً ووزَّعها، وأدار الشقيقان روي مع والت ديزني، استوديهما الصغير في مؤخرة مكتب عقاري لإنتاج الرسوم المتحركة. اجتمع نجوم هوليود شارلي تشابلن وماري بيكفورد ودي دبليو ليؤسسوا شركة يونايتد أرتيستس بصفتها شركة سينمائية مستقلة سنة 1919، وكان هؤلاء في قمة الثروة والمكانة الاجتماعية. 11 أيار 1927 تأسست أكاديمية الفنون في كاليفورنيا، وهي مستقلة وغير تعليمية، وضَمَّت ستة آلاف عضو مختص بالفنون السينمائية، وقررت إقامة مهرجان أوسكار في الثامن والعشرين من شباط كل عام.

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