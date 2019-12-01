بمشاركة نسوية كبيرة.. انطلاق ماراثون للدراجات الهوائية في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- انطلق قبل قليل ماراثون "رايد أون" للدراجات الهوائية، للعام الثاني على التوالي، بمشاركة نسائية كبيرة في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وبدأ الطريق البالغ طوله 7 كيلو متر، من شارع 40 متري باتجاه حديقة المدينة ويصل حتى قلعة اربيل الشهيرة عالمياً وهي موقع تراثي عالمي تابع لليونسكو.

ويشارك نحو 500 متسابق في الماراثون، الذي يضم شبابا وفتيات، إلا ان من الملفت المشاركة النسوية الكبيرة في هذه النسخة.

وتقول احدى المتسابقات لكوردستان 24 ان من اهم اهداف تنظيم هذا الماراثون هو ان يعتاد المجتمع على رؤية المرأة وهي تقود الدراجة الهوائية وأن يعم هذا التقبل المجتمع كله.

وتم تنظيم هذا الحدث من قبل المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع حكومة إقليم كوردستان وقناة كوردستان 24 وأعضاء المجتمع المحلي، بدعم من حكومة الولايات المتحدة.

وقدمت المنظمة اعدادا من الدراجات الهوائية للفتيات المشاركات، في خطوة من شأنها تعميم ثقافة ركوب المرأة للدراجة الهوائية.

كما ان التقليل من استخدام السيارات وجعل الدراجة الهوائية وسيلة تنقل دراجة في سبيل الحفاظ على نظافة البيئة ونقاء الجو من اهم اهداف الماراثون.

وتم تنسيق هذا الحدث مع شرطة المرور التابعة لحكومة إقليم كوردستان وشرطة أربيل والآسايش الذين قاموا بإغلاق الطرق ومراقبة الوضع الأمني. كما كانت مديرية الصحة التابعة لحكومة إقليم كوردستان موجودة أيضا لتقديم الخدمات الصحية.

سوار احمد