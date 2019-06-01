كرة قدم

كولومبيا توجه ضربة لميسي وتهزم الارجنتين في أولى مفاجآت "كوبا أمريكا 2019"

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
كولومبيا توجه ضربة لميسي وتهزم الارجنتين في أولى مفاجآت "كوبا أمريكا 2019"
كولومبيا توجه ضربة لميسي وتهزم الارجنتين في أولى مفاجآت "كوبا أمريكا 2019"
كرة القدم كولومبيا الارجنتين ليونيل ميسي

اربيل (كوردستان 24)- وجه المنتخب الكولومبي، الأحد، ضربة موجعة لنظيره الأرجنتيني بتغلبه عليه بهدفين مقابل صفر، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم المقامة بالبرازيل.

وجرت المباراة على ملعب "أرينا فونتي نوفا" بمدينة سلفادور، حيث ظل التعادل السلبي قائما بين الفريقين طوال 70 دقيقة ثم حسم المنتخب الكولومبي المواجهة بهدفين سجلهما البديلين روجير مارتينيز ودوفان زاباتا في الدقيقتين 71 و86.

وشكلت الهزيمة صدمة قوية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني، والذي يخوض البطولة بأمل التتويج للمرة الأولى بقميص منتخب بلاده.

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