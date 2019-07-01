كرة قدم

البرازيل يطيح بالارجنتين ويتأهل لنهائي كوبا امريكا

Kurdistan24 اربیل Kurdistan24 اربیل |
البرازيل يطيح بالارجنتين ويتأهل لنهائي كوبا امريكا
البرازيل يطيح بالارجنتين ويتأهل لنهائي كوبا امريكا
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اربيل (كوردستان 24)- تأهل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا، بعد فوزه على الأرجنتين بهدفين دون مقابل في الدور نصف النهائي من بطولة كأس كوبا أمريكا.

وجرت المباراة فجر الأربعاء حيث أحرز ثنائية البرازيل كلا من غابريل خيسوس في الدقيقة 19، وروبيرتو فيرمينو عند الدقيقة 71.

وينتظر منتخب السامبا الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر بين تشيلي وبيرو، لمواجهته في المباراة النهائية.

وبهذه النتيجة اضيف فشل جديد لليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني مع منتخب التانغو إذ أخفق مجددا في التتويج بلقب قاري مع منتخب بلاده.

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