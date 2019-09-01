"فريق كوردستان" ينال المركز الاول بسباق سيارات في المانيا

اربيل (كوردستان 24)- حقق "فريق كوردستان" فوزا كبيرا بحيازته على المركز الاول في سباق للسيارات في المانيا.

وحاز السائق الاسباني الكوردي اسحاق توتوملو يوم امس السبت على المركز الاول في سباق السيارات الذي جرى في مدينة أوشرسليبن بألمانيا.

وقال توتوملو للصحفيين عقب السباق " أنا سعيد للغاية وفخور لأنني حققت هذا الفوز لفريق كوردستان".

وتابع "السباق الأول كان قبل شهرين، ونلنا المركز الثالث، واليوم هو سباقنا الثاني وقد حزنا على المركز الاول".

وقبل شهرين، وافق الاتحاد الدولي للسيارات واتحاد رياضة السيارات على طلب من توتوملو وفريقه بمشاركة فريق كوردستان في السباقات.

وكانت مؤسسة بارزاني الخيرية تدعم توتوملو حتى عام 2014، لكن الحرب ضد تنظيم داعش والازمة الاقتصادية التي عصفت باقليم كوردستان دفعت المؤسسة لإيقاف دعمها.

ويستمر توتوملو في استخدام شعار مؤسسة بارزاني الخيرية على خوذته.

ولد توتوملو في مدينة برشلونة الاسبانية من اب كوردي من كورد تركيا "شمال كوردستان" وام كتلونية، وبدأ اهتمامه بقيادة سيارات السباق في سن مبكرة.