للمرة الأولى.. العراق يستضيف "العاب العرب" عام 2021

اربيل (كوردستان 24)- تنازل لبنان عن استضافة دورة الالعاب العربية في اراضيه لعام 2021، وقال إنه لا يمانع أن تقام في العراق بناء على رغبة من بغداد.

وكان من المقرر أن تقام العاب العرب في لبنان عام 2015، لكنه تنازل عن حقه الى المغرب الذي بدوره اعتذر عن الاستضافة.

ولم يستضف العراق أي نسخة من دورة الالعاب العربية بخلاف لبنان الذي سبق أن استضافها في 1957 و1997.

ومن المفترض اقامة الدورة هذا العام لكنها تأجلت ايضاً بعدما هزت انتفاضات "الربيع العربي" العديد من البلدان وخلقت حالة من عدم الاستقرار الامني والسياسي.

وقال وزير الرياضية العراقي احمد رياض على صفحته الرسمية في فيسبوك "بعد عدة لقاءات وحوارات استطعنا أن يستضيف العراق ولأول مرة في تاريخه دورة الالعاب العربية الثالثة عشرة 2021".

وذكر وزير الرياضة اللبناني محمد فنيش حسبما اورده الكتاب أنه "بناء على التواصل بيني وبين وزير الرياضة العراقي... فاننا لا نرى مانعاً من قيام جمهورية العراق باستضافة الدورة المقبلة".

وتابع "على أن يكون لبنان جاهزاً (للدورة) في العام 2025".

وليس من الواضح ما اذا كانت الدورة الـ13 ستقام بالفعل ام تتأجل، كما لا يعرف بعد تقييم اللجنة المنظمة لدورة الالعاب العربية.

ويحتل العراق المركز الثامن بعد مرور 12 نسخة من دورات الالعاب العربية بعد أن جمع 344 ميدالية موزعة بين 77 ذهبية و116 فضية و151 برونزية.

اما لبنان فيقع في المركز السابع بينما مصر في المرتبة الاولى وسوريا ثانياً.

وانطلقت آخر نسخة لالعاب العرب عام 2011 في الدوحة وبعدها تفجرت الاضطرابات في المنطقة العربية في اعقاب سقوط حكام وتنحي آخرين.