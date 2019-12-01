البحرين ينال بطولة الخليج بعد هزيمة السعودية

أربيل (كوردستان 24)- نال منتخب البحرين بطولة الخليج لاول مرة بعد ان فاز على نظيره السعودي بهدف مقابلا لاشيء في المباراة التي جمعتهما اليوم في نهائي كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 24" والتي استضافتها قطر بين 26 نوفمبر الماضي و8 ديسمبر الجاري.

وسجل هدف المنتخب البحريني اللاعب سعد الرميحي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء.

وفوت المنتخب السعودي فرصة ذهبية لافتتاح النتيجة عندما أضاع سلمان الفرج قائد "الأخضر" ركلة جزاء في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.