"فيفا" يوافق على إقامة مباريات العراق في البصرة

اربيل (كوردستان 24)- أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، عن موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خوض العراق تصفيات "مونديال قطر 2022" على أرض البصرة.

وجاء في بيان مقتضب للاتحاد ان فيفا يوافق على طلب العراق بخوض تصفيات مونديال كأس العالم في البصرة".

ويتهيأ المنتخب العراقي للمشاركة فى تصفيات نهائيات كأس العالم المقبلة ضمن المجموعة الثالثة التى تضم منتخبات إيران والبحرين وهونغ كونغ وكمبوديا.

واستمر الحظر الكروي على ملاعب العراق نحو ثلاثة عقود بسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.