رياضي كوردي يسعى لدخول موسوعة غينيس: 60 ساعة من اللكمات

اربيل (كوردستان 24)- يسعى شاب رياضي من اقليم كوردستان الى تسجيل رقم قياسي لموسوعة غينيس لأطول ماراثون في اللكمات.

وشارك مصطفى رشيد ، البالغ من العمر 22 عامًا من محافظة دهوك في العديد من البطولات في رياضة الكونغ فو وفاز بالعديد من الجوائز.

ويريد مصطفى حاليا تسجيل اسمه في كتاب غينيس للأرقام القياسية العالمية عبر تسجيل رقم قياسي بأطول وقت لتوجيه اللكمات.

والرقم القياسي الحالي لأطول ماراثون هو 55 ساعة و 10 دقائق وأربع ثوانٍ حققها كوردي آخر من ايران ، واسمه آزاد حيدريان عام 2018.

ويهدف رشيد الى تحطيم الرقم القياسي والاستمرار في اللكم لمدة 60 ساعة وقد بدأ فعلا في حوالي الساعة 2 مساء بالتوقيت المحلي وسيستمر حتى مساء يوم الخميس 26 ايلول سبتمبر الجاري.

وقال رشيد لكوردستان 24 "أنا أشعر بقدر كبير من الراحة حتى الآن، لست متعبًا جدًا، ومهمتي تسير بسلاسة حتى الآن. اريد أن أتجاوز 55 ساعة وهدفي الوصول الى 60 ساعة".

وخلال هذه الساعات فإن رشيد لا يستطيع ان يأكل أو يشرب بنفسه كمان ان لا يستطيع النوم أو الكلام وعليه التركيز على مهمته فقط.

سوار أحمد