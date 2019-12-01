تخطت مليار يورو.. برشلونة يتصدر قائمة الإيرادات المالية بدوري أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- حقق نادي برشلونة الاسباني رقما قياسيا جديدا في العوائد المادية وأصبح أول نادٍ في العالم يتخطى مبلغ المليار يورو خلال الموازنة العامة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، ان برشلونة أصبح أول ناد في العالم تصل إلى إيراداته إلى 1.047 مليار يورو، بعدما أعلن ذلك كارسار كارو، الرئيس التنفيذي لـ“البلوجرانا" وإينريك تومباس، أمين الصندوق خلال مؤتمرا صحفي، الخميس، حول إغلاق ميزانية السنة المالية 2018-2019 وإعلان الموازنة الجديدة لموسم 2019-2020.

ويملك البارسا في الموازنة الجديدة أرقاما أكثر من الموسم الماضي بواقع 57 مليون يورو بصافي 40 مليون يورو بعد فوائد الضرائب التي بلغت قيمتها 11 مليون يورو.

كما أعلن تومباس عن وجود فائض ربح تراكمي منذ عام 2011 بقيمة 213 مليون يورو.

وجاء ليفربول المتوج باللقب ثانيًا في العائدات المالية من دوري الأبطال حيث حصل على 111.099 مليون يورو، فيما حل توتنهام الوصيف في البطولة، في المركز الثالث بعائدات بلغت 101.622 مليون يورو.

وحل يوفنتوس رابعًا بعائدات بلغت 95.577 مليون يورو، ومانشستر يونايتد خامسًا بمبلغ 93.469 مليون يورو، ومانشستر سيتي في المركز السادس بمبلغ 93.254 مليون يورو.

واحتل باريس سان جيرمان الفرنسي المركز السابع بعائدات بلغت 85.795 مليون يورو، وأتلتيكو مدريد ثامنًا بمبلغ 85.56 مليون يورو، وريال مدريد تاسعًا بمبلغ 85.034 مليون يورو.

فيما أكمل بايرن ميونخ الألماني ترتيب العشرة الأوائل بعائدات بلغت 82.868 مليون يورو.