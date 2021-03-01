العراق يعلن لائحة المشمولين بلقاح كورونا والصدر يحذر من "أيدي الفاسدين"

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عن الفئات المستهدفة المشمولة بلقاح فيروس كورونا، وعلى رأسهم منتسبو وزارة الصحة كافة.

يأتي هذا في وقت تستعد فيه البلاد لاستقبال أول دفعة، وقدرها 50 ألف جرعة، من اللقاح الصيني في غضون الساعات المقبلة. وهذه الدفعة هدية من الصين على أن تتبعها لقاحات أخرى تصل تباعاً إلى العراق ولا سيما من بريطانيا، دون إعلان موعد محدد ذلك.

الفئات المستهدفة تشمل ثماني فئات وعلى النحو التالي:

منتسبو وزارة الصحة (بجميع عناوينهم الوظيفية)

الأشخاص الذين أعمارهم أكثر من 50 سنة

المصابون بالأمراض المزمنة

المشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية والنازحين واللاجئين في المخيمات

العاملون في دور الدولة والسجون (دور الأيتام، دور رعاية المسنين،....)

منتسبو القوات الأمنية (بجميع صنوفهم)

المصابون بالأمراض السرطانية والاعتلالات المناعية وأمراض الدم الوراثية

أصحاب المهن ذات الخطورة العالية: (العاملون في المنافذ الحدودية ومحطات القطارات، الملاكات التدريسية، والإعلاميون وعمال المطاعم ونزلاء السجون، ونزلاء دور الدولة).

إلى ذلك انتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الحكومة العراقية بسبب تقصيرها في الحصول على لقاح كورونا على نحو سريع، وقال "إن لم يصل في الموعد المحدد فلنا حملة برلمانية شديدة".

وأضاف الصدر في بيان أن مجانية اللقاح "لا يعني أنه لن يكون يعيداً عن أيدي الفاسدين وأخذ الأموال من الشعب لحجة أو أخرى كتقديم تطعيمه على الآخرين أو بيعه في الأسواق بصورة غير قانونية.. فالحذر وإلا فإننا مضطرون للقيام بما يلزم ضمن الأطر القانونية".