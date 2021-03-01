"سيرانبد".. معبر جديد لتعزيز التجارة والسياحة بين كوردستان وإيران

أربيل (كوردستان 24)- من المؤمل أن يتم افتتاح معبر سيرانبد بين إقليم كوردستان وإيران في وقت قريب لتعزيز الحركة السياحية والتبادل التجاري بين الجانبين.

ويقع معبر سيرانبد بين بلدة بنجوين في محافظة السليمانية ومدينة بانه التابعة لمحافظة سنندج إلى الغرب من الجمهورية الإسلامية.

وقال وكيل وزارة الداخلية في إقليم كوردستان جتو صالح في تصريح للصحفيين، إن الحكومتين الإيرانية والعراقية وافقتا على فتح منفذ سيرانبد الحدودي، وأشار إلى أن وفد حكومة الإقليم أجرى زيارة ميدانية إلى المنفذ وتفقد الاستعدادات الجارية لفتحه بصورة رسمية.

وتابع "سيتم افتتاح المعبر رسمياً في المستقبل القريب من خلال مراسم رسمية للبدء للشروع بعملية التبادل التجاري وعبور السائحين بين الجانبين".

وأجرى وفدا حكومة إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية زيارتهما إلى المنفذ يوم أمس الأحد، وخلصا إلى أن المنفذ يطابق الشروط.

وبحسب محافظ سنندج بهمن مورادنيا فإن منفذ سيرانبد يمثل مصدر قوت للكثير من الأسر، وإن افتتاحه رسمياً يصب في صالح الحركة التجارية ولا سيما مع ازدياد التبادل التجاري، مشيراً إلى أن السلطات تفرض شروطاً صارمة على البضائع المستوردة والموردة.

وبحسب الإحصاءات، تمر نحو 150 شاحنة تجارية عبر معبر سيرانبد يومياً، ومن المتوقع أن يتضاعف عددها بعد فتحه بصورة رسمية.