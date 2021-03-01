الدولار يرتفع مجدداً والذهب يواصل الانخفاض في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية مجدداً في الوقت الذي واصل فيه سعر الذهب تراجعه في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 145250 دينار

100 يورو = 176000 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 19500 دينار

100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار

دينار أردني واحد = 2400 دينار

سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 410000 دينار

مثقال عيار 21 = 360000 دينار

مثقال عيار 18 = 307000 دينار