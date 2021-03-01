الدولار يرتفع مجدداً والذهب يواصل الانخفاض في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- ارتفع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية مجدداً في الوقت الذي واصل فيه سعر الذهب تراجعه في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 145250 دينار
100 يورو = 176000 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 19500 دينار
100 ألف تومان إيراني = 6000 دينار
دينار أردني واحد = 2400 دينار
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 410000 دينار
مثقال عيار 21 = 360000 دينار
مثقال عيار 18 = 307000 دينار