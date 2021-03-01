"لجنة كورونا" تلتئم مع ارتفاع الإصابات والسكان يترقبون قرارات جديدة في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- تعقد اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا في إقليم كوردستان اجتماعاً في وقت لاحق من اليوم لبحث جملة ملفات في ظل تضاعف أعداد المصابين بالوباء، وذلك بناءً على طلب من وزارة الصحة التي دعت إلى تشديد الإجراءات الوقائية.

وسجل إقليم كوردستان 237 إصابة بفيروس كورونا يوم أمس الأحد، وهو معدل مرتفع مقارنة بالأشهر القليلة الماضية، منذ أن تم تسجيل حالات بالفيروس المتحوّر. وتقول السلطات إن معظم الإصابات التي يتم تشخيصها في المختبرات تحمل السلالة الجديدة.

وتقول السلطات إن معدل تفشي الوباء ولا سيما السلالة الجديدة آخذ في الارتفاع منذ أسبوع، ووضعت أربع نقاط أمام لجنة مكافحة الوباء لاتخاذ قرارات جديدة من شأنها أن تحد من تفشي الوباء في ظل عدم التزام الكثير من السكان المحليين بالإرشادات الصحية.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي لكوردستان 24، إن النقاط التي ستناقشها اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا هي تضاعف الإصابات أربع مرات مقارنة بالشهر الماضي، الانتشار السريع للفيروس المتحوّر بما يشمل 80 بالمئة من المصابين منذ نحو أسبوع.

وأضاف أن وزارة الصحة في إقليم كوردستان أوصت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا بضرورة تشديد التدابير الوقائية في المدارس كافة، وأشار في الوقت نفسه إلى أن وزارته قلقة من عدم التزام المواطنين بالإرشادات الصحية ومنها ندرة ارتداء الكمامات.

وتابع "قدمنا تقريراً شاملاً للجنة مواجهة فيروس كورونا وقد تضمنت جميع التوصيات، ومنها طلبنا بتشديد الإجراءات، لأن الوضع يتجه إلى مرحلة خطيرة".