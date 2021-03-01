مسرور بارزاني: حكومة إقليم كوردستان داعمة لحرية الصحافة وحريصة على مهنيتها

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 1 آذار (مارس) 2021، نقيب وأعضاء مجلس نقابة صحفيي كوردستان.

وفي مستهل اللقاء، قدم نقيب صحفيي كوردستان آزاد حمد أمين وأعضاء مجلس النقابة نبذة عن عمل النقابة وأنشطتها، وأشاروا إلى أن الإعلام يتمتع بحرية في إقليم كوردستان، غير أن العمل الإعلامي يحتاج إلى إعادة تنظيم من الناحيتين القانونية والمهنية للحد من الفوضى الإعلامية.

وأكد رئيس الحكومة دعم حكومة إقليم كوردستان لصحفيي وإعلاميي كوردستان وللعمل الصحفي عموماً في الإقليم، مذكّراً بدور وأهمية الصحفيين في توعية المجتمع ومساعدة الحكومة في تشخيص المشاكل والانتهاكات ووضع الحلول لها وتصحيح وتحسين تجربة الحكم في كوردستان، منوها إلى أن حرية التعبير تعد إحدى الركائز الأساسية لأي مجتمع متقدم.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أن حكومة إقليم كوردستان قد وفرت لوسائل الإعلام كل ما من شأنه أن يدعم حرية التعبير بهدف لعب دور فعّال في المجتمع، وبيّن أيضاً أن وسائل الإعلام في كوردستان يجب أن لا تسمح باستغلال مهنة الصحافة المقدسة للتشهير وكيل التهم جزافاً وتقويض السلم المجتمعي.

وقال إن حكومة إقليم كوردستان تدعم حرية الصحافة في كوردستان بشتى السبل، لكي يتمكن صحفيو كوردستان من أداء عملهم بشكل مهني وبعيداً عن الأجندات غير المهنية، وبما يصب في المصلحة العامة ويحافظ على المنجزات الوطنية.

سوار أحمد