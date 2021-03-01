الحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي بالسجن 3 سنوات

أربيل (كوردستان 24)- أصدر القضاء الفرنسي الحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الاثنين بالسجن 3 سنوات منها سنة واحدة نافذة، بتهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ فيما يسمى بقضية "التنصت" التي تعود لعام 2014.

وساركوزي متهم بالتنصت على المكالمات الهاتفية مع محاميه تييري هيرتسوغ. واعتبرت محكمة الجنايات أنه تم إبرام "اتفاق فساد" بين الرئيس السابق، الذي يبلغ من العمر الآن 66 عاما، وتييري هيرتسوغ، وقاضي التحقيق السابق، جيلبرت أزيبرت، الذي حكم عليه أيضا بالسجن ثلاث سنوات.

ونفى ساركوزي، الذي قاد فرنسا من 2007 إلى 2012، ارتكاب أي مخالفات، قائلا إنه كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شؤونه.

وطالب ساركوزي أمام المحكمة بـ"تبرئته من وصمة العار هذه".

سوار أحمد