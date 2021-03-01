اقليم كوردستان يشدد إجراءات مواجهة كورونا لعشرة ايام

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل انه تم تشديد اجراءات الوقاية من فيروس كورونا بعد تضاعف أعداد المصابين بالوباء.

واكد عادل ان اجراءات مواجهة كورونا سيتم تشديدها في المدارس والمؤسسات الحكومية دون أن يكون هناك حظر تجول أو اغلاق المدارس حاليا.

واشار عادل الى ان اعداد الاصابات وخصوصا للسلالة الجديدة في ارتفاع لذا فإن هناك احتمال أن يتم اغلاق المدارس وحتى فرض حظر التجول في حال قدمت وزارة الصحة توصيات بهذا الاتجاه.

وقال عادل ان هذه الاجراءات لغاية العاشر من شهر آذار مارس الجاري حيث ستعقد اللجنة العليا اجتماعا لتقييم الوضع وكافة الاحتمالات مفتوحة.

وتم اقرار كافة المحال العامة بدء من الساعة 12 ليلا وحتى السادسة صباحا، كما تم تعليق التنقل بين محافظات الاقليم والمحافظات العراقية في ايام الخميس والجمعة والسبت.

وتقول السلطات إن معدل تفشي الوباء ولا سيما السلالة الجديدة آخذ في الارتفاع منذ أسبوع، ووضعت أربع نقاط أمام لجنة مكافحة الوباء لاتخاذ قرارات جديدة من شأنها أن تحد من تفشي الوباء في ظل عدم التزام الكثير من السكان المحليين بالإرشادات الصحية.

سوار أحمد