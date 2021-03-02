نيجيرفان بارزاني: المصادقة على مشروع "الناجيات الإيزيديات" خطوة مهمة ويجب الإسراع بتنفيذه

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ان المصادقة على مشروع قانون الناجيات الإيزيديات في مجلس النواب العراقي، خطوة مهمة، داعيا في الوقت نفسه الى الإسراع في تنفيذ القانون.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان يوم الاثنين "بمناسبة المصادقة على مشروع قانون الناجيات الإيزيديات في مجلس النواب العراقي، أتقدم بالشكر لكل الكتل النيابية العراقية. إن هذه خطوة وبداية مهمة لتعويض أخواتنا وإخواننا الإيزيديين وطمأنة لهم بالاهتمام بحمايتهم وحياتهم".

وتابع "ندعو إلى الإسراع في تنفيذ جميع النقاط التي يضمها القانون، لأن أحوال جميع ناجياتنا الإيزيديات وأولادهن وعوائلهن تستدعي المساعدة العاجلة متعددة الجوانب."

واضاف رئيس الاقليم "لقد تعرضت أخواتنا وإخواننا الإيزيديون إلى إبادة جماعية كبيرة للغاية والی وحشية قصوى من خلال خطف نسائهم وأطفالهم والقتل الجماعي لرجالهم، فضلاً عن التدمير الكبير لمنطقة سنجار وأطرافها وتشريد غالبية السكان الإيزيديين، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من الاهتمام والقرارات لكي يطمئن الإيزيديون كافة إلى أن بمستطاعهم العودة مطمئنين إلى منطقتهم وإلى أن يد الإعمار وتوفير الخدمات ستبلغ منطقتهم، والخطوة المهمة باتجاه تحقيق هذا الهدف تتمثل في تنفيذ جميع بنود اتفاقية سنجار".

واكد نيجيرفان بارزاني ان مكتب تحرير المختطفين الإيزيديين تمكن حتى الآن من تحرير 3545 امرأة ورجلاً وطفلاً إيزيدياً، مؤكدا ان حكومة الاقليم ستعمل بكل جهودها لكشف مصير باقي الإيزيديين الذين لا تزال مصائرهم مجهولة.

سوار أحمد