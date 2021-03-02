نيمار يهنئ مسرور بارزاني بميلاده

أربيل (كوردستان 24)- وجه لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا التهنئة لرئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني بمناسبة عيد ميلاده وذلك عبر مقطع فيديو.

وقال نيمار وهو لاعب في صفوف نادي باريسان جيرمان في المقطع "تحية لمسرور بارزاني..أهنئك بعيد ميلادك وأتمنى لك يوما سعيدا، فليحفظك الله".

ومسرور بارزاني من مواليد قرية ديلمان باقليم كوردستان عام 3/2/1969 ويبلغ حاليا من العمر 52 عاما، متزوج وله ثلاثة ابناء وابنة واحدة وهم "ياسمين وآرين وبرزين وآران".

ويتقن اللغات الكوردية والانجليزية والفارسية قراءة وكتابة، ويحب الرياضة وخصوصا السباحة وركوب الخيل.

سوار أحمد