وصول الوجبة الأولى من اللقاح الصيني الى العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل اعلام عراقية رسمية، اليوم الثلاثاء، ان الطائرة العراقية التي تحمل 50 الف جرعة من اللقاح الصيني ضد كورونا قد وصلت الى بغداد.

وقالت وكالة الانباء العراقية (واع)، ان 50 الف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني والمضاد لفيروس كورونا، وصلت الى الأراضي العراقية.

واتفق وزير الصحة والبيئة حسن التميمي في وقت سابق، مع السفير الصيني على توريد مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل.

وذكرت الوزارة في بيان ، ان وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي اتفق مع السفير الصيني في العراق على توريد مليوني جرعة من لقاح سينوفارم وبشكل عاجل إضافة الى باقي تعاقدات الوزارة السابقة لتغطية أكبر نسبة من المواطنين.

سوار أحمد