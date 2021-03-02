بشار وردة: زيارة بابا الفاتيكان للعراق ستجعله يقترب من معاناة المسيحيين

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس أساقفة أربيل للكلدان الكاثوليك المطران بشار وردة إن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق وإقليم كوردستان ستكون فرصة تمكنه من أن يقترب من معاناة المسيحيين.

ويعتزم البابا فرنسيس زيارة العراق واقليم كوردستان في 5 و8 آذار/مارس لإظهار التضامن مع المسيحيين الذين تأثروا بالحروب والهجمات التي تشنها جماعات جهادية مثل تنظيم القاعدة وداعش على الاقليات سواء المسيحيين أو الإيزيديين.

وقال وردة لكوردستان 24 "انها خطوة تاريخية وشجاعة أن يزور البابا العراق وسط تهديدات وباء كورونا"، متوقعا ألا يكون الأمر سهلا له ولمرافقيه.

واكد وردة ان الاستعدادات لزيارة البابا التاريخية بدأت قبل اسبوعين. وقال "نحن ممتنون جداً لحكومة كوردستان لأنها وضعت كل ما يلزم للمساعدة في إنجاح ذلك. بالطبع، سيكون لدى أربيل الحدث الأكبر، وهو القداس الأخير".

وقال وردة "كان البابا يذكر دائما انه يريد زيارة هذا البلد ويريد ان يكون قريبا من معاناة الشعب العراقي".

وأضاف وردة ان "زيارة قداسته هي مجرد رسالة سلام، هذا كل شيء، إنه قادم للمسيحيين كقس وكأب وكراعي، ولكن عندما يتعلق الأمر بحقوق المسيحيين فإن هذه مسؤولية الحكومة العراقية".

وسوف يقيم فرانسيس قداساً نهائياً في ملعب فرانسو الحريري في أربيل في 7 آذار/مارس قبل أن يغادر إلى روما. وقد حد المنظمون من الحضور إلى ما لا يزيد عن 000 10 شخص بسبب الأوضاع الصحية والاجراءات الوقائية لمواجهة كورونا.

سوار أحمد