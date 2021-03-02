أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق اقليم كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- أسعار العملات الأجنبية والذهب في أسواق إقليم كوردستان الیوم الثلاثاء هي کالآتي:
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 145600 دينار
100 يورو = 175000 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 20000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار
دينار أردني واحد = 2500 دينار
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 402000 دينار
مثقال عيار 21 = 370000 دينار
مثقال عيار 18 = 303000 دينار
سوار أحمد