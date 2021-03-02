كوردستان تتلقى أولى دفعات لقاح كورونا مع تسجيل عتبة جديدة للإصابات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي الثلاثاء، عن وصول أولى دفعات لقاح فيروس كورونا من وزارة الصحة الاتحادية.

وتسلم العراق الشحنة الأولى من لقاح سينوفارم هديةً من الصين، ومن المقرر أن يتلقى دفعات أخرى من نوعين آخرين مع ارتفاع معدل المصابين بالنوع المتحوّر من الفيروس.

وبدأت وزارة الصحة العراقية في تطعيم منتسبيها باللقاح من الشحنة الأولى البالغة 50 ألف جرعة، منها خمسة آلاف جرعة مخصصة لإقليم كوردستان.

وقال البرزنجي للصحفيين إن الجرعات باتت جاهزة وسيتم توزيعها على المحافظات، على أن تكون الأولوية للأشخاص الذين يتصدون للوباء في "الخطوط الأمامية" ولا سيما الطواقم الصحية والطبية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق خاص وافتتاح ثمانية مراكز لتلقي جرعات اللقاح، مبيناً أن وزارة الصحة العراقية ستتلقى ثاني شحنة من اللقاح الأسبوع المقبل.

ووجه البرزنجي شكره لوزارة الصحة العراقية، كما ثمّن موقف الصين وقال إنها أول دولة قدمت لإقليم كوردستان مساعدات طبية لمواجهة الوباء منذ العام الماضي.

يأتي هذا في وقت سجل فيه إقليم كوردستان في الساعات الأربع والعشرين الماضية حالة وفاة واحدة و199 إصابة جديدة بالوباء، بحسب تقرير وزارة الصحة.

وبهذا يرتفع عدد الوفيات إلى 3522 حالة وفاة، من بين 109 آلاف و350 إصابة مؤكدة منذ تسجيل أول إصابة بالوباء في الإقليم قبل نحو عام.

ومع ارتفاع معدل الإصابات حثت وزارة الداخلية المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد البدني في الأسواق والأماكن العامة كما قررت حظر جميع أشكال التجمعات والمناسبات الدينية والاجتماعية ومنع التجمعات عند القبور وإقامة مجالس العزاء في المساجد والبيوت والحدائق العامة.

وتقرر أيضاً إغلاق صالات السينما في جميع المراكز التجاري والأسواق بصورة دائمة إلى جانب لق حدود إقليم كوردستان مع المحافظات العراقية الأخرى أيام الخميس والجمعة والسبت، باستثناء الوفود الرسمية الحكومية والدبلوماسية والتحالف ووكالات الأمم المتحدة ومنظماتها.