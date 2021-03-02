مسرور بارزاني: أعمل جاهداً لتأمين لقاح كورونا لكل فرد من سكان كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 2 آذار (مارس) 2021، بياناً وجّه فيه الشكر إلى الصين بعد وصول أولى شحنات لقاح كورونا، كما أكد استمرار التعاون مع الحكومة الاتحادية لتأمين حصة الإقليم من اللقاح في الدفعات اللاحقة.

وفيما يلي نص البيان:

يسرني وصول أولى شحنات اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) المقدمة من الصين إلى إقليم كوردستان. ولا يسعنا إلا أن نشكر جمهورية الصين على هذه المساعدة الإنسانية لما تشكله من خطوة مهمة في جهود مكافحة الوباء وحماية الأطباء وطواقم الخطوط الأمامية.

سيتم توفير اللقاحات في المراكز المخصصة في المحافظات كافة بعد إعداد خطة التوزيع، على أن تمنح للفئات التي تواجه الوباء ومخاطره في الخطوط الأمامية.

إن حكومة إقليم كوردستان تعمل، وبالتعاون مع الحكومة الاتحادية، للحصول على اللقاح وضمان منح حصة الإقليم، ونحن على اتصال مباشر مع الشركات الرائدة المنتجة للقاح للحصول على المزيد منه. وأعمل شخصياً على هذا الملف وأتابعه عن كثب، لضمان تأمين لقاح لكل مواطن كوردستاني في أقرب وقت.

قطعاً، إن هذه المهمة لن تكون سهلة، ولكن يتعين أن نوفر اللقاح لأكثر من ستة ملايين مواطن في إقليم كوردستان، إذ تعمل حكومة إقليم كوردستان في الوقت الراهن على وضع برنامج تطعيم شامل لسكان الإقليم، يشمل في بداية الأمر الفرق الصحية وموظفي الخطوط الأمامية ومنتسبي الأجهزة الأمنية والمسنين والمعرضين لخطر الإصابة بالوباء، ثم سيشمل أكبر عدد من المواطنين وفقاً للأعمار واللوائح المعتمدة. وآمل أن نتمكن بعد هذه المرحلة من العودة إلى حياتنا وتحسين وضعنا الاقتصادي.

متأكدٌ من أننا نستطيع إعادة الوضع إلى سابق عهده، وبالطبع لا يمكن لحكومة إقليم كوردستان أن تقوم بهذه المهمة بمفردها، وأهيب بالمواطنين عامة التعاون وممارسة دورهم المعهود عبر الالتزام بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية من أجل المصلحة العامة وحماية المجتمع قاطبة.