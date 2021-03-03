إقليم كوردستان يترقب وصول ثاني شحنات لقاح كورونا الأسبوع المقبل

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير صحة إقليم كوردستان سامان البرزنجي، إن الإقليم يترقب وصول ثاني شحنات لقاح كورونا الأسبوع المقبل.

وتلقى العراق مساء الاثنين 50 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا وهو أول لقاح يصل إلى البلاد البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة في ظل موجة وبائية ثانية مثيرة للقلق.

وبالإضافة إلى لقاح "سينوفارم"، يفترض أن يتلقى العراق مليوني جرعة من لقاح "أسترازينيكا" البريطاني عبر آلية "كوفاكس" الهادفة إلى دعم الدول الأكثر فقراً.

وسبق أن طلب العراق، الذي يعيش أزمة مالية غير مسبوقة، 1,5 مليون جرعة من لقاح فايزر، سيشتريه عبر قرض من البنك الدولي.

وقال وزير صحة كوردستان للصحفيين، إن إقليم كوردستان حصل على خمسة آلاف جرعة من اللقاح الصيني، وسيتم توزيعها على المحافظات من خلال ثمانية مراكز صحية. وأضاف أن وزارة الصحة العراقية وعدت بإرسال شحنة ثانية من اللقاح الأسبوع المقبل.

هذا وقال ني روجي القنصل الصيني لدى أربيل في مؤتمر صحفي إن بلاده ستواصل دعم إقليم كوردستان لتوفير اللقاح المضاد للوباء.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال في بيان إن وصول اللقاح الصيني خطوة مهمة لحماية الأطباء وطواقم الخطوط الأمامية في الإقليم، وأشار إلى أن حكومته تعمل بالتعاون مع الحكومة الاتحادية للحصول اللقاح وتأمين الحصة المقررة للإقليم.

يأتي ذلك فيما يواجه العراق عموماً، ولا سيما إقليم كوردستان، موجة وبائية ثانية دفعت السلطات إلى تشديد الإجراءات الوقائية والصحية.

وبات العراق يسجل يومياً أكثر من 3 آلاف إصابة يومية خلال الأشهر القليلة الماضية، ليرتفع الإجمالي رسمياً إلى 703778 إصابة بينها 13458 وفاة.