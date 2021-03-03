اقتصاد

الدولار ينخفض قليلاً مع قفزة جديدة للذهب في أسواق كوردستان

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اسعار الدولار والذهب - صورة إرشيفية
اسعار الدولار والذهب - صورة إرشيفية
کوردستان أسعار الدولار أسعار العملات اسعار الذهب

أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء انخفاضاً طفيفاً أمام سعر العملة المحلية فيما شهد سعر الذهب قفزة في أسواق إقليم كوردستان.

أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان

100 دولار = 145500 دينار

100 يورو = 175000 دينار

100 جنيه إسترليني = 202000 دينار

100 ليرة تركية = 20000 دينار

100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار

دينار أردني واحد = 2500 دينار

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

مثقال عيار 24 = 402000 دينار

مثقال عيار 21 = 370000 دينار

مثقال عيار 18 = 303000 دينار

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