الدولار ينخفض قليلاً مع قفزة جديدة للذهب في أسواق كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- سجل سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء انخفاضاً طفيفاً أمام سعر العملة المحلية فيما شهد سعر الذهب قفزة في أسواق إقليم كوردستان.
أسعار العملات العالمية في أسواق إقليم كوردستان
100 دولار = 145500 دينار
100 يورو = 175000 دينار
100 جنيه إسترليني = 202000 دينار
100 ليرة تركية = 20000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5800 دينار
دينار أردني واحد = 2500 دينار
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 402000 دينار
مثقال عيار 21 = 370000 دينار
مثقال عيار 18 = 303000 دينار