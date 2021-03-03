كورونا يحصد 3 وفيات في كوردستان ويسجل ارتفاعا حادا في الاصابات في عموم العراق

أربيل (كوردستان 24)- حصد فيروس كورونا، اليوم الأربعاء ثلاث وفيات في اقليم كوردستان بينما سجل ارتفاعا حادا بالإصابات في عموم العراق.

وذكر تقرير لوزارة صحة اقليم كوردستان انه تم تسجيل 237 اصابة جديدة، 112 منها في أربيل و45 في السليمانية و72 في دهوك و8 في كرميان.

وتماثلت 174 حالة للشفاء، 43 في أربيل و38 في السليمانية و87 في دهوك و6 في كرميان.

كما أكدت الوزارة تسجيل 3 حالات وفاة في عموم اقليم كوردستان، 2 منها في أربيل وحالة في دهوك.

وبلغ العدد الكلي للإصابات 109587 اصابة، شفي منها 103918 فيما توفي حتى الآن 3525 شخصا.

من جهة أخرى سجل العراق 25 حالة وفاة و513 اصابة جديدة بالفيروس ليصل اجمالي الإصابات في عموم العراق الى 708 ألفا و951 إصابة.

وتم تسجيل 3463 حالة شفاء خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الكلي لحالات الشفاء و646 ألفاً و619 حالة شفاء، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 13 ألفا و483 حالة.

واليكم جدول الموقف الوبائي في العراق:

سوار أحمد