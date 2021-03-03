بالفيديو.. "مكافحة الإرهاب" تبث اعترافات المنفذ الرئيسي للهجوم الصاروخي على أربيل

أربيل (كوردستان 24)- اصدرت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء بيانا بخصوص نتائج التحقيق في الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل في منتصف شهر شباط فبراير الماضي.

وجاء في البيان:

بعد الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 من شباط (فبراير) 2021 والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخاً مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، فتحت الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان وعلى الفور تحقيقاً شاملاً ومفصلاً، وتم العثور على (كيا) وهي السيارة التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة.

وأظهرت النتائج بأن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم.

وبعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذاً آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما. لقد تم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي).

يتحدث (حيدر حمزة البياتي) في اعترافاته بالتفصيل عن كيفية تحضير وتنفيذ الهجوم يوم 15 شباط 2021.

ومن هنا نؤكد لمواطنينا الأعزاء أن قوات الأمن في إقليم كوردستان تواصل دائماً واجباتها بتفانٍ للحفاظ على أمن إقليم كوردستان واستقراره، وإنها جاهزة لإحباط أي نشاط أو محاولات أو خطط تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان.