بالفيديو.. "مكافحة الإرهاب" تبث اعترافات المنفذ الرئيسي للهجوم الصاروخي على أربيل
أربيل (كوردستان 24)- اصدرت المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الأربعاء بيانا بخصوص نتائج التحقيق في الهجوم الصاروخي على مدينة أربيل في منتصف شهر شباط فبراير الماضي.
وجاء في البيان:
بعد الهجوم الصاروخي الذي نُفذ ليلة الـ15 من شباط (فبراير) 2021 والذي استهدف مدينة أربيل ومطارها الدولي بـ14 صاروخاً مما أودى بحياة مقاول أجنبي ومواطن عراقي، وإصابة خمسة جنود أمريكيين ومدنيين اثنين بجروح، فتحت الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان وعلى الفور تحقيقاً شاملاً ومفصلاً، وتم العثور على (كيا) وهي السيارة التي كانت تحمل على متنها الصواريخ، ومن بعدها حصلت قوات الأمن على معلومات جيدة.
وأظهرت النتائج بأن أربعة أشخاص هم المسؤولون الرئيسيون عن الهجوم الإرهابي، وعلى رأسهم المنفذ الرئيسي للهجوم المدعو (حيدر حمزة عباس مصطفى البياتي) والذي اُعتقل وأقر بجريمته، وأدلى باعترافات مفصلة عن كيفية تنفيذ الهجوم.
وبعد مشاركة نتائج التحقيق مع المؤسسات الأمنية في الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي، اعتقلت المؤسسات الأمنية الاتحادية مُنفذاً آخر للهجوم، فيما لا يزال هناك مجرمان آخران تجري الأجهزة الأمنية المتابعة المتواصلة للوصول إليهما والقبض عليهما. لقد تم إخفاء أسماء المجرمين الآخرين ولم يتم الكشف عنهم في اعترافات (حيدر حمزة البياتي).
يتحدث (حيدر حمزة البياتي) في اعترافاته بالتفصيل عن كيفية تحضير وتنفيذ الهجوم يوم 15 شباط 2021.
ومن هنا نؤكد لمواطنينا الأعزاء أن قوات الأمن في إقليم كوردستان تواصل دائماً واجباتها بتفانٍ للحفاظ على أمن إقليم كوردستان واستقراره، وإنها جاهزة لإحباط أي نشاط أو محاولات أو خطط تهدف لتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان.