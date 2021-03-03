جوتيار عادل: رئيس حكومة اقليم كوردستان يؤكد دعمه لقضاء عادل ومستقل في كافة الملفات

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل، ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني يؤكد دعمه لنظام قضائي عادل ومستقل في الاقليم في التعامل مع كافة الملفات.

وذكر عادل في بيان ان "رئيس الحكومة يؤكد دعمه التام لقضاء عادل ومستقل في اقليم كوردستان بعيدا عن أجندة ومصالح وضغوطات من اي جهة سياسية، في التعامل مع كافة الملفات وألا يُهمل اي ملف".

وتابع البيان "ومن هذه الملفات تسليم مصطفى سليمي واغتيال آمانج باباني وزوجته وطفله".

واكد عادل أن رئيس الحكومة يدعو كافة الأطراف ألا يعتبروا أنفسهم بديلا عن القضاء.

سوار أحمد