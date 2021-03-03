نيجيرفان بارزاني: استمرار الهجمات على التحالف الدولي يضر بالمصالح العراقية

أربيل (كوردستان 24)- ندد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بشدة بالهجوم الذي تعرضت له قاعدة عين الأسد العسكرية والتي تستضيف جنودا أمريكيين.

وقال نيجيرفان بارزاني في بيان "نندد بشدة بالهجوم الصاروخي الذي وقع اليوم الاربعاء على قوات التحالف الدولي بقيادة امريكا في قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار وتوفي على اثرها متعاقد امريكي".

وتابع "أعزي ذوي وعائلة الضحية واشاطرهم حزنهم".

واضاف ان "استمرار الهجمات على قوات التحالف الدولي ضد داعش والتي جاءت بطلب من الحكومة العراقية الاتحادية يضر بمصالح العراق وبالاستقرار والسلم في البلاد ويضع حاضر ومستقبل البلاد في مهب المخاطر".

وقال نيجيرفان بارزاني ان "العراق وبدون شك لا يزال بحاجة للدعم الامريكي وقوات التحالف من أجل مواجهة داعش ومنع ظهوره وتقويته مرة اخرى ومن أجل دحر التنظيم بشكل نهائي والذي بدأت تحركاته ونشاطاته تزداد بقوة".

وطالب بارزاني الحكومة والبرلمان اوالاطراف السياسية العراقية بعد الصمت حيال هذه الهجمات وألا يتم السماح بأن يتحول العراق الى ساحة صراع من أجل مصالح ضيقة.

وتعرضت قاعدة عين الأسد لهجوم صاروخي هو الرابع في العراق خلال شهرين وذلك قبل يومين من زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى البلاد.

سوار أحمد