"خلايا داعش وراء الاغتيالات".. عشرات القتلى في مخيم الهول منذ مطلع العام

أربيل (كوردستان 24)- قال مسؤول في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ان 31 شخصا على الأقل، قتلوا منذ مطلع العام الحالي في مخيم الهول ، حيث يقيم عشرات آلاف النازحين وعائلات مقاتلي تنظيم "داعش.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، يوم امس الاربعاء عن مسؤول مكتب العلاقات التابع للإدارة في المخيم جابر شيخ مصطفى قوله "منذ بداية العام 2021، بلغت إحصائية القتلى 31 شخصا، ستة منهم قتلوا بأداة حادة والبقية بطلقات من مسدسات".

وأضاف "نعتقد أن خلايا تنظيم داعش تقف وراء هذه الاغتيالات التي تحدث خصوصا في القسم الخاص بالعراقيين والسوريين"، موضحا أن غالبية القتلى من العراقيين.

وكانت حصيلة سابقة أوردها مسؤول كوردي آخر في 8 فبراير أفادت بمقتل 14 شخصا، ثلاثة منهم بقطع رؤوسهم. وتحدث عامل في المجال الإنساني، رافضا الكشف عن هويته لـ"فرانس برس" حينها، عن "توترات عشائرية" قد تكون خلف بعض الجرائم.

ويضم المخيم أكثر من 62 الف شخصا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، ويعاني من أوضاع مزرية وسوء في الخدمات الاساسية.

وخلال الاشهر الأخيرة شهد المخيم حوادث امنية بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو عاملين انسانيين.

وحذرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي في تقرير الشهر الماضي من أن مخيمات النازحين ومرافق الاحتجاز، خصوصا في شمال شرق سوريا، تمثل "تهديدا كامنا".

وعلى وقع تكرار اعتداءات طالت أيضا عاملين إنسانيين، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الثلاثاء، بعد مقتل أحد العاملين المحليين معها، تعليق خدماتها في المخيم، في وقت تكرر الأمم المتحدة تحذيرها من تفاقم الوضع الأمني المتدهور أساسا.

وحثت منظمة "يونيسيف" في بيان يوم الأح، الإدارة الذاتية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "بذل كل ما أمكنها من جهود" لإعادة أكثر من 22 ألف طفل أجنبي من 60 جنسية على الأقل، متواجدين حاليا في شمال شرق سوريا، الى ديارهم.

سوار أحمد