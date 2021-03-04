كوردستان تبدأ بحملة التطعيم ضد كورونا

أربيل (كوردستان 24)- بدأت صباح اليوم الخميس عملية التطعيم ضد فايروس كورونا في اقليم كوردستان، لتشمل الدفعة الأولى الكوادر الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية.

ووصف المسؤول عن الحملة سرهنك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع مدير صحة أربيل الدكتور دلوفان جلال، هذا اليوم بأنه يوم تاريخي وبداية للقضاء على فيروس كورونا".

وقال وزير صحة الاقليم سامان برزنجي لكوردستان 24 ان "محاولاتنا مستمرة لتامين اللقاح ضد كورونا لكافة مواطنينا".

واضاف برزنجي ان "هناك عوائق كثيرة في تامين اللقاح على صعيد العالم كله خصوصا مع النسبة المحددة التي يتم انتاجها من اللقاح وكذلك العراقيل اللوجستية في عملية نقل اللقاح".

واكد وزير الصحة ان الدفعة الثانية للقاح الصيني ستصل الاسبوع المقبل، مشيرا الى أن عملية التطعيم سيتم توزيعها بحسب الأولوية حيث سيتم تلقيح الكوادر الطبية والأجهزة الامنية ومن ثم المصابين الذين يعانون من امراض مزمنة.

واشار برزنجي الى ان عدد الاصابات في اقليم كوردستان يسجل ارتفاعا داعيا في الوقت نفسه مواطني الاقليم الى التعاون مع السلطات والتقيد بالاجراءات الوقائية وارتداء الاقنعة الواقية وتجنب الازدحامات والالتزام بالتعليمات الصحية.

سوار أحمد