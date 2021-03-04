استمرار هطول الأمطار في اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، توقعاتها لحالة الطقس خلال يومين.

وذكر بيان للمديرية ان موجة الأمطار ستستمر الى ما بعد ظهر يوم الجمعة حيث سيبدأ هطول الأمطار بالتوقف في العديد من المناطق فيما ستتناقص درجات الحرارة عدة درجات.

وقالت المديرية ان حالة الطقس اليوم الخميس ستتحول من غائم جزئيا الى غائم مع تساقط للأمطار في مناطق مختلفة من الاقليم وتزداد نسبة هطول الامطار خلال ساعات الليل في المناطق الجبلية.

تكون السماء غائمة بشكل كامل يوم غد الجمعة مع تساقط للأمطار واحتمال تساقط ثلوج في المناطق الجبلية.

سوار احمد