اقليم كوردستان يسجل 202 اصابة جديدة بكورونا

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة صحة اقليم كوردستان اليوم الخميس تسجيل حالة وفاة و202 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر تقرير للوزارة انه تم اجراء 6232 فحصا جديدا في عموم محافظات ومناطق الاقليم.

وتم تسجيل 202 اصابة جديدة، 114 منها في أربيل و36 في السليمانية و42 في دهوك و1 في حلبجة و4 في ادارة كرميان و5 في ادارة رابرين.

وتماثلت 132 حالة للشفاء التام، 51 منها في اربيل و42 في السليمانية و35 في دهوك و4 في كرميان.

وتم تسجيل حالة وفاة واحدة في كرميان بحسب ما ذكر تقرير الوزارة.

وبلغ اجمالي الاصابات 109789 اصابة، شفي منها 104050، فيما توفي حتى الآن 3526 شخصا.

سوار احمد