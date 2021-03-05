مسرور بارزاني: لتكن ذكرى الانتفاضة حافزا لدعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي بالكامل

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 5 آذار (مارس) 2021، بياناً في الذكرى السنوية الثلاثين لانطلاق انتفاضة آذار المجيدة عام 1991.

وفيما يلي نص البيان:

بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين لانتفاضة آذار عام 1991 المجيدة لشعب كوردستان، أتقدم بأحر التهاني إلى أهالي كوردستان، وخاصة البيشمركة الشجعان وأسر الشهداء الشامخين.

لقد كانت انتفاضة آذار عام 1991، من المنجزات والمفاخر العظيمة لشعب كوردستان، ونتاج وحدة وتكاتف مكونات شعب كوردستان كافة، جنباً إلى جنب مع القوى والأحزاب الكوردستانية، لرفض القمع والاحتلال والخنوع.

وكانت انتفاضة آذار علامة تاريخية فارقة لثورة ونضال الحركة التحررية لشعب كوردستان، وأثمرت عن إنشاء كيان اتحادي لإقليم كوردستان ومؤسساته الدستورية، مما يتوجب على كل فرد وجميع الأطراف والمكونات في كوردستان، رص صفوفها والدفاع بصوت واحد عن المنجزات الوطنية والحقوق الدستورية لشعب كوردستان. ومن الواجب الحفاظ على القيم النبيلة لانتفاضة آذار وترسيخ مبادئ التعايش السلمي والتسامح والسلام والإنسانية لشعب كوردستان.

لتكن ذكرى الانتفاضة، حافزاً آخر لدعم حكومة إقليم كوردستان، حتى يتسنى لها تنفيذ برنامجها الإصلاحي بالكامل وعلى أكمل وجه، وتقديم المزيد من الخدمات اللائقة لجميع أهالي كوردستان، لنعبر سوية بإقليم كوردستان إلى مرحلة أكثر ازدهاراً.

كل عام وذكرى انتفاضة آذار 1991 في عزّ وشموخ

لننحني إجلالاً وإكباراً لشهداء الانتفاضة وجميع شهداء كوردستان

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

5 آذار (مارس) 2021